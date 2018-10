Doradca Muzułmańskiego Związku Religijnego pobity i okradziony. Sprawca na wolności

Muzułmański przedsiębiorca pochodzący z Azerbejdżanu Rovshan Rzayev został dotkliwie pobity i okradziony. Do zdarzenia doszło w podwarszawskim Otwocku. Poszkodowany pełni na co dzień prestiżową funkcję doradcy Muzułmańskiego Związku Religijnego RP.

Do zdarzenia z udziałem muzułmańskiego przedsiębiorcy doszło w lipcu w Otwocku, na jednym z parkingów. - Po tym jak wyszedłem z samochodu podszedł do mnie rosły mężczyzna i uderzył pięścią w twarz. Później zaczął mnie okładać i kopać. Był agresywny, dobrze zbudowany. Powiedziałem, że jestem muzułmaninem i pracuję w Związku Religijnym. To go jeszcze bardziej rozsierdziło. Krzyczał do mnie, że w Otwocku nie ma miejsca dla takich jak ja, że nie ma tu dla mnie przyszłości. Chwilę później straciłem przytomność. Kiedy się ocknąłem, byłem cały we krwi i miałem złamany nos. Napastnika już nie było, a z mojego portfela zniknęło 400 złotych. Zapamiętałem, że napastnik był bardzo pewny siebie i krzyczał, że policja mu nic nie zrobi. Z moich informacji wynika, że zatrzymano go na 48 godzin i wypuszczono. Mieszkam w Polsce od 20 lat, jestem doradcą Muzułmańskiego Związku Religijnego i mam tutaj wielu przyjaciół różnych narodowości i różnych wyznań. Nikt przez ten czas nie atakował mnie ze względu na inną religię. Nikt mi nie powiedział do tej pory: „Jesteś muzułmaninem, masz opuścić ten kraj” – mówi Wirtualnej Polsce Rovshan Rzayev.