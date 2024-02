"Dopłat nie mieliśmy i też żyliśmy". Rolnicy zablokowali Wrocław. Mieszkańcy niezadowoleni

Krytyka pod adresem UE

Rolnicy zapowiadali, że będą pikietować przed biurem wojewody co najmniej do godz. 15, a potem rozjadą się po różnych częściach Wrocławia, by zablokować miasto w godzinach szczytu. Słowa dotrzymali. - Po co my tu jeszcze stoimy? Trochę brakuje organizacji - mówił jeden z protestujących po godz. 14.