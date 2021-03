WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze wielkanoc + 2 policjakoronawirus oprac. Maciej Zubel Dzisiaj, 23-03-2021 07:36 Donos zniszczy Wielkanoc?. Policja: "Będziemy reagować" - Na pewno będziemy reagować na wszelkiego rodzaju zgłoszenia, a ich naprawdę nie brakuje bo osób, które obawiają się o swoje zdrowie i życie jest sporo - mówił w programie "Newsroom" WP insp. Mariusz Ciarka. Rzecznik Komendanta Głównego Policji odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy policja w Wielkanoc będzie reagować na "donosy" osób zgłaszających u innych nieprzestrzeganie obostrzeń. - Ja bym ich nie nazwał donosicielami, tylko po prostu zatroskanymi obywatelami, którzy w takiej sytuacji proszą o sprawdzenie co się dzieje u sąsiada, bo jest więcej osób, co się dzieje u sąsiadki, bo słychać wiele odgłosów. Natomiast sami, jak pokazały wcześniejsze święta, czy to Wielkanocy, czy Bożego Narodzenia, nie planujemy żadnych specjalnych akcji, gdzie byśmy chodzili od drzwi do drzwi i sprawdzali co się dzieje u nas w domach - zapewnił Ciarka. Rozmówca Agnieszki Kopacz zaapelował też o odpowiedzialność i samodyscyplinę w przestrzeganiu obostrzeń. Jak dodał, są one wprowadzane nie po to, by utrudniać życie, tylko po to, by jak najszybciej pokonać koronawirusa. Rozwiń panie inspektorze A jak to będzie … Rozwiń Transkrypcja: panie inspektorze A jak to będzie wyglądało same święta Czy policjanci będą odwiedzać też ludzi w domach czy to znowu będzie działał na zasadzie donosów o których pan Niejednokrotnie już na naszej antenie mówił że sąsiad dzwonił że u drugiego sąsiada na przykład jest zbyt dużo ludzi nie przestrzegane są odpowiednie zasady na pewno będziemy reagować się na wszelkiego rodzaju zgłoszenia a ich naprawdę nie osób które obawiają się o swoje zdrowie i życie i osób bliskich jest sporo i to sobie Ja bym nawet ich nie nazwał donosiciela miałem po prostu zatroskany mi obywatelami którzy w takiej sytuacji Pro sprawdzenie co się dzieje u sąsiada bo jest więcej osób co się dzieje u sąsiadki bo słychać cię wiele odgłosów natomiast sami jak powstały wcześniejsze święta czy to Wielkanocy czy Bożego Narodzenia mówiłem żadnych specjalnych akcji abyśmy pukali od drzwi do drzwi i inne sprawdzali siedzieli u nas w domach absolutnie bardziej apelujemy o samodyscyplinę odpowiedzi abyśmy rzeczywiście przestrzegali tych przepisów i pamiętali że nie są one wprowadzone po trawie nam szkodzić nie są wprowadzane na 3:00 bo przecież dotyczą nas wszystkich ale są sprowadzane po to aby jak najszybciej wyzdrowieli aby się jak najszybciej zdrowym społeczeństwem jak najszybciej te różnego rodzaju sprzęty mogą być dzięki temu wycofane i to są podobne przepisy podobnym jak na tym świecie Jeszcze Polska nie jest jakimś wyjątkiem za to tylko u nas tak jest ale co się dzieje u sąsiadów frytki są o wiele gorsze bo mogę wstąpić to taki o godzinach policyjnych się wyjścia z domu chociażby na Słowacji czy w Niemczech Czy we Francji a więc dużo bawił przy restrykcje Dlatego my pytania i my to że u nas spróbujemy mimo to aby ograniczyć transmisji wirusa sposób taki jaki jak dotychczas