Doniesienia o planach ataku. Ukraiński wywiad wie już, o co chodzi

Informacje o planach ataku na Ukrainę z terytorium Białorusi nie są zgodne z prawdą - powiadomił ukraiński wywiad wojskowy. Jak oceniono, te działania dezinformacyjne mają sprowokować Kijów do przerzucenia znacznej części wojsk na granicę z Białorusią i tym samym osłabienie ukraińskich sił na wschodzie i południu. "Apelujemy do obywateli, by nie ulegali prowokacjom wroga" - zaznaczyli Ukraińcy.