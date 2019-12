WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze donald tusk + 2 newsroomkaczyński jarosław oprac. Anna Kozińska 33 min. temu Donald Tusk zapewnia: Nie zazdroszczę Jarosławowi Kaczyńskiemu - On jest autorem i promotorem kłamstwa największego, które zrujnowało polską wspólnotę. Myślę tu o kłamstwie smoleńskim. Cynicznie wykorzystał... Rozwiń Halo tu lisek Wpisuję Daszyńskiego … Rozwiń Transkrypcja: Halo tu lisek Wpisuję Daszyńskiego Znaczy on jest autorem i promotorem kłamstwa największego które zrujnowało polską wspólnoty i To co się stało po katastrofie smoleńskiej No to tak wyostrzył o podziały której tak były Ten Faro ma dość długą tradycję On jest cały czas coś podobny jakby w swojej istocie Jeszcze czasu przed Ale wydawało się Polska odzyskawszy wolność i niepodległość Z trudem bo z trudem rok po roku Jednak budują A później Chodząc do Uniejowa Że to wszystko poza Jakby rozładowywać Ten ten powiedział że Polacy zaczną siebie okej no nie musimy się wszyscy kochać ale ja Szanować Jarosław Kaczyński I uważam że absolutnie Wykorzystał katastrofę smoleńską do niezwyklosc tego podziału Ja też wiem dlaczego bo Jeszcze więcej polityków On nie jest on nie jest to Którzy wygrywają wtedy kiedy agresja nie na Podział są górą On się w tym dobrze czuje Oto jest jego życia Nie chcę że może mu zazdroszczę ja nie Na tej tej tej umiejętności dlatego on zawsze a po Smoleńsku z wyjątkową intensywnością Poczytał wzajemną niechęć Do granicy A ten ten cytat którego pan używa w książce Brudnej Którą także można Sporo spraw On naprawdę jest cytatem Jarosława Kaczyńskiego czy to taka licencja Nie w tej książce nie ma W bizielu Figur które o które można by określić mianem licencja poety Yakuza Że w tej książce nie mogę pisać całej prawdy z oczywistych względów Istota część mojej pracy Jako szefa Rady Europejskiej polega też na Cztery oczy Które z założenia powinny być dyskret Więc Ta książka jest rzeczywiście szczera Jeśli podaje jakiś fakt Co to jest fakt a nie A nie mój Natomiast no staram się nie przekraczać granic Niedyskrety check fikcja Też nie zawsze wychodzi jak ja nie Nie nie aspiruje do Nobla nie jestem Pisarze mówiąc delikatnie E-pit Przygotowałem te książki W dużym pośpiechu składając całkiem materia Ale ona drzwi Jeszcze Momentami do bólu i I przywołuje rzeczy które przeżyłem a niektórym się wydaje że że przeżył Jarosław Kaczyński zawsze tak traktował ludzi i otoczenie w Pracował to nie Ja wolę się dziwię że to niektórych zaskakuje Ja też to pisze właściwie w tym fragmencie bardziej o panu piotrowiczu i jemu podobne Miss o dawnych czasach Kaczyńskiego chociaż te słowa padły w latach 90 Ale stosunek do jego stosunek do ludzi się nie Niezwykle instrumentalny bardzo Można Jak młot I nie było aż tak zaciekły ipon To to powiedziałbym że nie miał wobec ludzi zbyt wielu Iluzji oczy Ale zamieniło się w to Taki taką bezlitosne Formy Bogart Tato To widzę bardzo