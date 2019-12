Donald Tusk wraca do partyjnej polityki. Pierwszy wywiad TV byłego szefa Rady Europejskiej

Donald Tusk udzielił pierwszego telewizyjnego wywiadu po wygaśnięciu jego kadencji na czele Rady Europejskiej. Teraz będzie szefował Europejskiej Partii Ludowej (EPP). - Zaczął się kolejny rozdział w moim życiu - powiedział Tusk.

Tusk zwrócił uwagę, że jego ambicją w polityce zawsze była sprawczość. - Rozważałem, czy podjąć się tej roli. Gdybym uznał, że to rozwiązanie daje szanse na powstrzymanie tego, co się dzieje, to bym się zdecydował - stwierdził były szef Rady Europejskiej.

Donald Tusk wraca do partyjnej polityki. "Gdyby żył Lepper, wstydziłby się rządzić z Kaczyńskim"

Były premier był pytany o anulowanie głosowania przez marszałek Sejmu. Donald Tusk stwierdził, że nawet ś.p. Andrzej Lepper nie wpadłby na taki pomysł. - Jako wicemarszałek zapowiadał, że "Wersal się skończył". Ale gdyby żył, dziś to on wstydziłby się rządzić z Kaczyńskim - powiedział polityk.

Donald Tusk wraca do partyjnej polityki. "Prawybory? Pierwszeństwo ma kobieta"

- Nie chcę, żeby zabrzmiało to arogancko, ale nie sądzę, żeby problemem była dla mnie kandydatura konkretnie Andrzeja Dudy. Chodzi o pewien klimat polityczny. Nie uważam, żeby był on najgroźniejszym rywalem z możliwych, mówiąc delikatnie - powiedział Tusk. Były szef Rady Europejskiej stwierdził nawet, że to, co robi Andrzej Duda to "parodia prezydentury".