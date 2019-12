Donald Tusk wyróżniony. Otrzymał nagrodę im. Marion Doenhoff

Zaangażowanie w międzynarodowe porozumienie i pojednanie - za to były szef Rady Europejskiej Donald Tusk otrzymał nagrodę im. Marion Doenhoff, przyznawaną przez "Die Zeit". W swoim przemówieniu polityk zaapelował do Europejczyków, by nie dali się podzielić.

Donald Tusk doceniony przez niemiecki tygodnik - donosi portal wpolityce.pl. W Hamburgu były szef Rady Europejskiej otrzymał nagrodę im. Marion Doenhoff, przyznawaną przez "Die Zeit".

Jury zwróciło uwagę na zaangażowanie Tuska jako szefa RE w proces integracji europejskiej i zbliżenia do siebie Wschodu i Zachodu Europy. Zaznaczyło też wkład polityka w budowę demokratycznej i wolnej Polski, kiedy był premierem kraju i posłem.

Tusk po otrzymaniu nagrody zabrał głos. Zaapelował do Europejczyków, by nie dali się podzielić. Przestrzegał przed zagrożeniem dla europejskiej jedności ze strony Rosji. Podkreślił też, że "wspieranie Ukrainy leży w interesie samej Europy".

Marion Doenhoff przez wiele lat była współwydawcą tygodnika „Die Zeit”. Działała na rzecz pojednania Niemiec z krajami Europy Wschodniej, również z Polską. Zmarła w 2002 roku.

