Wideo Najnowsze Donald Trump + 2 donald tusknewsroom oprac. Anna Kozińska 2 godziny temu Donald Tusk wprost o Donaldzie Trumpie. "Mam z nim poważny kłopot" - Ewidentna niechęć do UE, niespodziewane decyzje, które zagrażają wspólnocie transatlantyckiej - wyliczał w programie WP #Newsroom Donald... Rozwiń Ja mam oczywiście bardzo poważny k … Rozwiń Transkrypcja: Ja mam oczywiście bardzo poważny kłopot z moim nickiem Donaldem Trump Ale nie dlatego żeby on był jakimś odstręczający W sensie temperamentu czy Konrad Całkiem sympatyczny Donald Wpadaj do Waszyngtonu jak będziesz miał czas i tak dalej bezpośrednio I taka jest Ja mam problem z jego polityką a nie z nim Jacobs I podwójny wymiarze z policją Są przez duże p Czy Diego Ewidentną niechęcią do Unii Europejskiej I tym Takim niespodziewanymi decyzjami i pomysła Które oczywiście Zagrażają wspólnocie transatlantyckiej nie mam nie mam tutaj żadnych w Anglii I do polityki przez małe p czyli do jego sposobu komunikowania No no do tego że prawda nie jest dla niego najwyższą wartością w polityce Sound I do tych Ciągle niepokojących i niewyjaśnionych ślad Wschodnik I mówię o tym nie Mam powód jako Polak i Europejczyk martwić się o naszą przyszłość bo Ameryka nie będzie z nami a my za Mary To nie będzie mieliście Chwilami ale Jesteś ciągle Rosja Turcja Przeżyj świat politycznego Islamu i dla Jakby można się spierać ale nie można Narażać tej więzi Jarek na ryzyko wracając do tego Olimpu Jakie są jeszcze cechy Dużo mówi i pisze Oni muszą często negatywne emocje A to są prawie bez reszty będzie bardzo zaangażowani z bardzo dobrą wolą Merkel jest tutaj jeden z najbardziej dobitny przykładów Pracujących po prostu Znaczy to jest 20 godzin na dobę do ust To są ludzie o nadzwyczajnych Znaczy ja to ja też nie narzekam ale Kiedyś myślałem że ja to jestem wyjątkowy dobro tutaj sportowiec mam u siebie Ale jak patrz Na tych z którymi pracowałem przesypia Toni praktycznie do z Fokusowa Tak skoncentrowani na na swojej pracy tak są to dobrze I Mają dobrą wolę Jak to wrzucić w polityce Ścierają się do Ścierają się interes Nie wszystko wychodzi co tam Rzeczywistości Tak było z migracją ona była To przerosło możliwości Co do intencji mają dobre