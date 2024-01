Donald Tusk w Kijowie. Burza wśród rolników, bo brak konkretów

- Trzeba rozdzielić sprawy pomocy wojennej od spraw biznesu i relacji z ukraińskimi oligarchami. Ukraiński towar wrzucany na nasz rynek wykończy polskich rolników! - mówi WP Andrzej Danielak, prezes jednego z branżowych związków. To komentarz do wizyty Donalda Tuska w Kijowie, która nie przyniosła przełomu w sporze o import produktów rolnych do Polski.