Donald Tusk uwielbia psa swojej córki. Ich nowe zdjęcie wywołuje uśmiech Pupil Tusków

Od jakiegoś czasu na instagramowym profilu Kasi Tusk możemy obserwować jej nowego pupila - biało-brązowego psa. Portos, bo tak ma na imię, to przyjaciel Kasi, który chętnie jej "pomaga" i pięknie wychodzi na zdjęciach. A z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia także on weźmie udział w wigilijnej kolacji. Na jednym z ostatnich zdjęć widać, jak Portosa przewozi samochodem Donald Tusk. Tak uwielbia czworonoga, że wiezie go na... kolanach.