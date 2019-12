WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 donald tusknewsroom oprac. Anna Kozińska 1 godzinę temu Donald Tusk podjął decyzję w sprawie wyborów. Ciągle jednak o tym myśli - Włączyłem chłodną analizę. Stać mnie na to, żeby starać się, żeby liczyć i rozsądnie oceniać. Jestem wyraźnie trudniejszym do zaakceptowania... Rozwiń Jeździ Widzi te wypełnione salę I … Rozwiń Transkrypcja: Jeździ Widzi te wypełnione salę I wyślij Źle że z tym nic nie zrobiłem Ja nie mam tej energii nie jednak zdecydowanie nie Nie no bo to no widzę pełną salę widzę ludzi Wpatrzony w Ta którzy przyszli dla mnie I myślę Kur Może to był błąd jadę od miasta do miasta i za każdym razem w każdym spotkaniu Mam Musimy rozróżnić dwie kwestie to że Ja w Polsce budzą emocje pozytywne i Gdzie jest Nie muszę tego jakoś uzasadnić Jest to dla mnie źródło wielkie satysfakcji bo czyli Człowiek który się zajmuje działalnością publiczną musi budzić emocje i pozytywne i negatywne pytanie to czy iść Proporcje Jak dzisiaj te proporcje wyglądają nie wiem ale podejrzewam że moje poglądy Na świat poglądy na Polskę Nie są jakoś Jakoś unikatowe czy Ekstrawagancki Ale chyba coś jest o większa Postaram się to tłumaczyć Ja wiem że to nie wszystkich przekonuje Ja nie mam jakby osoby z tego powodu żeby Budzić się i zasypiać z jedną myślą chcę być pro Raz próbowałem Byłem wiele lat premierem Zrezygnowałem z kandydowania Wokół 2010 chociaż bardzo wielu ludzi nie namawiał o i o więc z reguły te rzeczy świat I przegrywali wygrywał Świadomy swojego Więc ja tutaj po prostu włączy Majdan rozsądną i chłodną analizę skoro nie ma Że muszę To stać mnie na to żeby starać się liczyć i rozsądnie oceniasz nie tylko swoje Ale to co mogę Najlepiej A co to mogę zrobić go Wydaje mi się że Jest Wyraźnie Trudniejszym do zaakceptowania kandydatem Czy większość czyli przez ponad 50% Polaków Bo widzę tych emocji i wywołuje ten stół w sposób ostrzejszy niż Tych którzy się zgłosili ale to co ja pytam to są To mówią po angielsku t second Jak często pan je przeżywa Ciągle Oczywiście jak to nie jest to siedzi w Panów Oczywiście że 5 lat byłem w Brukseli a właściwie na całym świecie No bo ta praca polega jednak głównie na Na spotkanie W wielu miejscach I Ale tak naprawdę to do wieczora myślałam o tym co się dzieje w Polsce ktoś omoi rolniczy o tym co mogę zrobić No ja nie jestem z drewna i Wyjechałem z Polski Chciałem wszystkie emocje zostały zostały Zresztą Moi przeciwnicy I oponenci nie dali Ani na Ja się czasami tak śmiałem Spotykałem ludzi jak przejeżdżałem tutaj Nanana Nie jest to sobota i niedziela ale często bywałem to u siebie W Trójmieście w Sopocie Biegnę Przy plaży co polskiej ludzie mnie zaczepiają rozmawiamy I oni mieli poczucie że ja tu jestem Non stop No to włącz Telewizja No to widzieli pana Z reguły Jeśli bym kontakt jeśli publiczną oglądali No to wiem Ale byłem to ciągle