Donald Tusk o sprawie Nowaka. "Zbigniew Ziobro nie chce uczciwej rozprawy"

- Prawdą jest to, że trzymano go bardzo długo w areszcie, prawdą jest to, że sąd - i to w dwóch instancjach - uznał, że nie ma żadnego powodu, by trzymać go w areszcie, i że w związku z tym wszystkie te pogłoski, że chodzi o to, żeby złamać Nowaka, by jakoś obciążył główny cel tej operacji, to się nie powiodło i stąd ta wściekłość PiS-u i ministra Ziobry - stwierdził Tusk. - W tym sensie Sławomir Nowak był więźniem politycznym - dodał.