Donald Tusk o pierwszych dniach nowego roku. "Drożyzna, głupcy"

"Gaz, prąd, raty kredytu, składka zdrowotna. To tak na początek roku tylko. Ale władza tego nie widzi, nie czuje. Drożyzna, głupcy!" - napisał we wtorek Donald Tusk na Twitterze. Były premier odwołał się w ten sposób do hasła Billa Clintona "Gospodarka, głupcze", które w roku 1992 przyniosło mu zwycięstwo w wyborach prezydenckich w USA.