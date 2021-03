Donald Tusk o Danielu Obajtku. Reakcja rzecznika rządu Piotra Müllera

Donald Tusk w TVN24 podważył w poniedziałek kompetencje prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Stwierdził m.in., że "zastanawiałby się, czy zlecić panu Obajtkowi prowadzenie stacji benzynowej, a nie Orlenu". Jego wypowiedź komentował w programie "Tłit" rzecznik rządu Piotr Müller. - Z przykrością patrzę na to, w jaki sposób premier Donald Tusk niszczy autorytet byłego premiera, funkcji premiera, bo jako osoba słowo autorytet tam słabo pasuje - stwierdził. - Wypadałoby, żeby były premier nie zachowywał się jak szeregowy użytkownik Twittera, który próbuje w słaby, mało merytoryczny sposób dokuczać innym użytkownikom. To nie jest na poziom premierowski, ale jak widać - niestety - stosuje go właśnie premier Donald Tusk - dodał Müller.

