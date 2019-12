Donald Tusk nie wyklucza startu w wyborach prezydenckich. W 2025 roku

- Chciałem ograć PiS - wyznał Donald Tusk, tłumacząc, dlaczego zrezygnował ze startu w wyborach prezydenckich. Dopytywany, czy bierze pod uwagę walkę o fotel prezydenta w kolejnych wyborach, stwierdził: wszystko biorę pod uwagę.

Donald Tusk wyznał, że bierze pod uwagę start w wyborach prezydenckich w 2025 roku (PAP, Fot: Leszek Szymański)

Donald Tusk wyznał, dlaczego zrezygnował ze starcia z Andrzejem Dudą

Były premier pytany był także o start w kolejnych wyborach prezydenckich

Tak, biorę to pod uwagę - odparł

- Wszystko biorę pod uwagę. Oj, nawet jakieś bardzo czarne scenariusze, nawet i to co może być za pięć lat, albo i to, kogo może nie być - odparł były premier dopytywany przez dziennikarza "Super Expressu" o swój ewentualny start w wyborach prezydenckich w 2025 roku. - Tak, biorę to pod uwagę - dodał.

Donald Tusk przyjechał w sobotę do Warszawy, by promować swoją książkę "Szczerze". Podczas spotkania zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" Jacek Kurski zapytał go, dlaczego zrezygnował ze starcia z Andrzejem Dudą.

- Szczerzej tego nie potrafię powiedzieć. Myślę o tym, jak ich ograć. Pomyślałem, że jeśli oni zainwestowali tak dużo pieniędzy, wysiłku, czasu antenowego i gazet, żeby mnie dyskredytować, to najlepszym sposobem ogrania ich na samym starcie będzie zmarnowanie ich wysiłku. Nawet jeśliby stanęli na głowie, to nie są w stanie tego wszystkiego wylać, co przyszykowali na mnie - odpowiedział były przewodniczący Rady Europejskiej.

Przypomnijmy, że Donald Tusk był wymieniany jako potencjalny kandydat opozycji na prezydenta w przyszłorocznych wyborach. 5 listopada ogłosił jednak, że kandydować nie będzie. - Możemy wygrać te wybory, ale musi być to kandydatura nieobciążona bagażem trudnych i niepopularnych decyzji - stwierdził Tusk.