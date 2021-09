Donald Tusk narzuca narrację? Ekspertka: To zadziałało bardzo mocno na PiS

W sobotę odbyła się konwencja Platformy Obywatelskiej w Płońsku. - Kilka ważnych rzeczy wydarzyło się na tej konwencji z punktu widzenia przyszłości tej partii. W mojej ocenie Donald Tusk mówił nie tylko do członków PO ani wyborców KO, ale także do pozostałych partii opozycyjnych. Tym wątkiem europejskim Tusk próbuje robić to, czego się oczekiwało od Platformy od kilku lat - tłumaczyła w programie "Newsroom" WP dr Barbara Brodzińska-Mirowska, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Tusk próbuje wybrać taki obszar, na którym mógłby zjednoczyć we wspólnym działaniu różne partie opozycyjne. To, co się tam wydarzyło, zadziałało bardzo mocno na PiS. Zresztą sam powrót Tuska bardzo mocno zadziałał. Ale to są też sygnały dla pozostałych partii opozycyjnych - przekazała ekspertka, podkreślając, że kwestia członkostwa Polski w Unii Europejskiej może być "spoiwem dla wszystkich partii prodemokratycznych". - Ja się nie spodziewam, że Polski za rok czy dwa lata w UE nie będzie, ale na pewno to, co robi obóz rządzący, to może być właśnie potencjalnie ta droga, bo kropla drąży skałę. (...) Na tym naszym członkostwie będzie budowana narracja - przewidywała dr Brodzińska-Mirowska.