Zaskakujące doniesienia o Donaldzie Tusku. Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje

Nie przejęcie władzy w PO, nie miejsce w Senacie, a wybory prezydenckie w 2025 roku - taki, według kilku naszych rozmówców z Platformy, ma być realny i długofalowy plan Donalda Tuska. Były premier zapowiedział powrót do polskiej polityki, ale nie sprecyzował, w jakiej roli. O swoich planach Tusk ma rozmawiać z Borysem Budką w najbliższych dniach. Co na to prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz? - Myślę, że są dziś dwie osoby, które na pewno chcą kandydować w 2025 roku - Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia. Nie sadzę, żeby Donald Tusk aspirował do tej funkcji - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Myślę, że bardziej interesuje go to, co się dzieje z PO. Trudno patrzeć jak coś, co było przez ciebie tworzone, dziś jest w złej kondycji - podkreślił.