Donald Tusk komentuje na Twitterze: "Mroczny czas"

Z najnowszych danych resortu wynika, że ostatniej doby zmarło 526 osób chorych na COVID-19. To najwyższa dobowa liczba zgonów podczas czwartej fali pandemii. Fatalne dane dotyczące inflacji przedstawił we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Informacje te skomentował lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Nawiązał przy tym do kontrowersyjnej działalności wiceministra Łukasza Mejzy, którą ujawniła Wirtualna Polska.