Donald Tusk mówił o Adamowiczu w Akwizgranie. "Kochał Gdańsk, był polskim patriotą"

- Dla takich ludzi i dzięki takim ludziom jest Europa - powiedział w Akwizgranie Donald Tusk. Jego słowa dotyczyły tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza. Przewodniczący Rady Europejskiej poświęcił mu dużą część swojego wystąpienia.

- Jednym z jego wielu dzieł jest wspaniałe, żywe muzeum Solidarności i to on właśnie uparł się, by nazwać je Europejskim Centrum Solidarności – dodał przewodniczący Rady Europejskiej. Przypomniał, że kilka dni temu w tym miejscu gdańszczanie "oddali hołd swojemu prezydentowi”.