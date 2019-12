WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze unia europejska + 2 donald tusknewsroom 1 godzinę temu Donald Tusk mówi o atakach. "Nie ronię łez nad moim losem" - Nie rozczulam się i nie ronię łez nad moim losem. Nie mam powodów do narzekania, nigdy nie wymiękałem - podkreślił w programie WP #Newsroom... Rozwiń Przez te 5 lat i Unii Europejskiej … Rozwiń Transkrypcja: Przez te 5 lat i Unii Europejskiej w Europie ale w Polsce w szczególności to mnie najbardziej bolało O mnie o tym co robię w Europie Nakła ma No tyle razy i mówię to głównie oczywiście Obozie rządzącymi mediach publicznych I proszę nie sądzisz że ja Rozczulam Z własnego powodu I roni łzy nad moim losem ja naprawdę ja nie mam powodów do narzekania nigdy Nie nie nie wynikają z tego typu konfrontacjach i to się nigdy nie zdarza Ja Wrocław Aktywny Że przez 5 lat walą w Unii Europejskiej i we mnie i w radiu bo to jest sposób tak kłamliwe i tak intensywny Że postanowił Nie Tak jak powinienem Być Dyskretny do właściwe Dożywotnia I tyle ile mogę tyle przedstawić W tym sensie jest to dość wierny zapis tego co robiłem I z czym się zmachałem i czym się zmagała Unia Europejska Przez te 5 lat i zależało mi na tempie bo ja jestem człowiek który chodzi po ziemi I za pół roku mało kto by się tym Ekscytować ale zależało panu na tempie bo za pół roku mało by się Tymek cytował czy zależało panu na Dlatego że dziś Nie wiem jak aktywny polityk ale jednak trochę Mery Martwi się pan tym że za te pół roku już Nic to panu nie będzie pamiętał dla nikogo nie będzie pan stanowi Punktu referencyjnego w Poli Gdybym miał tego typu motywację to właśnie czekał z tą książką na wadze pół roku Muszę ja nie cierpię na brak rozpoznawalności albo na to że nie skupiam jakieś uwagi w Polsce powiedziałem Dziwnie na przykład promocja tej książki Jest stała się pretekstem do wielu Które wykraczają poza Jakby poza poza logiką i proszę mnie dobrze zrozumieć nie żeby mi odbiło ale Ale ja nie Dzisiaj poszły do kompleksów jeśli chodzi o rozpozna