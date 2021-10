Donald Tusk liderem opozycji? Bronisław Komorowski o polityku

- Opozycja nie rządzi. Opozycja ma podjąć próbę przekonania wyborców do tego, że to na nich warto głosować - powiedział w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Bronisław Komorowski. Były prezydent Polski odniósł się do sondażu, według którego liderem opozycji jest Donald Tusk. - To pewnie jest zasługa aktywności Donald Tuska i efekt tego, że Polacy, jak wszyscy inni, chcieliby mieć uproszczoną wizję sceny politycznej - wyjaśnił gość WP. - Można myśleć i mam nadzieję, że Donald Tusk o tym myśli, aby uzyskać autorytet w ramach całej opozycji poprzez umiejętną współpracę z różnymi ugrupowaniami i poprzez budowanie jakiejś formy choćby częściowego porozumienia czy jedności na wybory - dodał Bronisław Komorowski.