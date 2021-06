Donald Tusk jak Robert Lewandowski? Frankowski ocenił byłego premiera

Coraz częściej pojawiają się w mediach informacje o rozważaniach Donalda Tuska na temat powrotu do polskiej polityki. Dodatkowo atmosferę podkręcają wypowiedzi członków Platformy Obywatelskiej, którzy zachęcają swojego byłego lidera do ponownego zaangażowania się w sprawy partii. Jednym z nich jest Tomasz Frankowski, europoseł PO. Były napastnik nie ucieka w tym kontekście od piłkarskich porównań Donalda Tuska do Roberta Lewandowskiego. - Ma swoje lepsze i gorsze momenty, ale jest szanowany w grupie EPP. Jestem jego fanem i zwolennikiem, dlatego z chęcią bym go widział w naszej drużynie - powiedział Tomasz Frankowski. Europoseł podkreślił, że Donald Tusk jest teraz w trakcie ważenia argumentów "za" i "przeciw". - Nic jednak nie stoi na przeszkodzie - ocenił polityk PO.