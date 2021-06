Donald Tusk i Borys Budka spotkają się ponownie. "Mają zapaść ostateczne decyzje"

- Prawdą jest przede wszystkim to, że presja wywierana na Borysa Budkę w sprawie rezygnacji z funkcji szefa PO rośnie od ponad tygodnia. Jednak to nie jest tak, że Budka z entuzjazmem oddaje władzę. On walczy od kilku dni, ale wiele wskazuje na to, że nie uda mu się obronić. Przecieki o tym, że decyzja jest już podjęta, to również element nacisku - mówi nieoficjalnie WP ważny polityk PO, który zna kulisy rozgrywek wewnątrz partii.