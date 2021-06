Tusk za Budkę? Coraz większa presja ws. zmiany szefa PO

W Platformie Obywatelskiej trwa dyskusja na temat roli, jaką Donald Tusk mógłby pełnić po powrocie do polskiej polityki. Były premier w rozmowie z TVN24 przyznał, że chce pomóc opozycji. - Jestem gotów zrobić wszystko, by Platforma nie przeszła do historii – zadeklarował. Jego słowa dla działaczy PO to jasna zapowiedź powrotu.