Donald Tusk: Destrukcyjne emocje wokół relokacji uchodźców muszą się skończyć

We wtorek przewodniczący Rady Europejskiej spotkał się w Wiedniu z kanclerzem Austrii Sebastianem Kurzem. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim niekontrolowanego napływu migrantów do Europy

- Jeśli ministrowie nie dojdą do porozumienia w ciągu kilku najbliższych miesięcy, to rozwiązanie będzie musiała wypracować w czerwcu Komisja Europejska - mówi Tusk. Szef Rady Europejskiej oświadczył również, że ma "podobne poglądy" w sprawie migracji do austriackiego kanclerza Sebastiana Kurza.