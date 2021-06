Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski? Gronkiewicz-Waltz wybrała bez wahania

Temat powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki budzi wiele emocji wśród polityków. Różne głosy w tej sprawę pojawiają się także wewnątrz samej Platformy Obywatelskiej. - Boleję nad tym, że Platforma Obywatelska ma notowania 13-15 proc., mimo że np. Rafał Trzaskowski ma duży stopień zaufania, czego ja oczywiście mu gratuluję, natomiast nie przekłada się to na Platformę. W związku z tym oczekuję, że Donald Tusk się uaktywni w jakiś sposób (…), że po prostu będzie współuczestniczył w sposób wyraźny – stwierdziła w programie "Newsroom" WP Hanna Gronkiewicz-Waltz. Zapytana z kolei o to, w jakiej roli widziałaby Donalda Tuska po powrocie na polską scenę polityczną odparła, że "jako kogoś, kto w okresie większego powodzenia Platformy był jej liderem". - Także ja nie wyznaczam mu ról, on musi sam powiedzieć jaką chce. Natomiast Borys Budka musi powiedzieć to, co z nim ustalił – dodała była prezydent Warszawy. Padło także pytanie o to, co jeszcze powinien zrobić Budka, który nie wykorzystał dobrego wyniku Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. - Myślę, że przede wszystkim powinien był wcześniej się skontaktować z Donaldem Tuskiem, zrobił to trochę późno. Ja nawoływałam do tego, żeby to wcześniej się stało, bo Tusk ma ogromne doświadczenie. Zwłaszcza w porównaniu z Borysem Budką, ale również z Rafałem Trzaskowskim. Coś się dzieje, trzeba – jak słusznie napisał Rafał – wszystkie ręce na pokład – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz. - Trzeba przede wszystkim się starać, żeby spróbować przywrócić tego lidera, który był jednak symbolem sukcesu, bo gdzieś dwie kadencje żeśmy rządzili – dodała. Z kolei na pytanie o to, dlaczego Borys Budka nie potrafi wykorzystać dawnego sukcesu Platformy odpowiedziała, że "trudno powiedzieć, dlaczego tak się dzieje dokładnie". - Myślę, że trzeba jednak pewnej koncepcji zmiany. (…) Zobaczymy jak będzie dalej. Uważam, że Donald Tusk powinien jeszcze absolutnie być aktywny w polityce, w Platformie Obywatelskiej – powiedziała była prezydent stolicy. Padło też konkretne pytanie o to, kto powinien rządzić Platformą. - Największe doświadczenie ma mimo wszystko Donald Tusk. Z całym szacunkiem do Rafała – stwierdziła rozmówczyni WP Hanna Gronkiewicz-Waltz.