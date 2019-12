Donald Tusk chciałby pokłócić się z Jarosławem Kaczyńskim. "Ale bez polowania"

Czuje pan dziś że że z tymi głównymi aktorami sceny politycznej No którzy dzisiaj są pana polityk Przeciwnikami Miałby jeszcze Możliwość porozmawiania Ja bardzo ciąży Generalnie Ta możliwość wróciła niezależnie od tego co Oceniam Kaczyńskiego Czy morawieckiego Czy Piotrowice czy pa Mogę wymienić olej coś tych nazwisk Budzą na pewno nie grożę a Coś nieprzyjemnego Z mojego punktu widzenia Gdyby się pojawiła taką możliwość ja chyba nie jestem najlepszy Adresatem tego pytania no bo sam byłem w ogniu tego konfliktu na na 1:00 Michał Ale dlatego taką taką nadzieję wiąże nasza 3 Małgorzatą chwilową Zawód wojskowy A do tego ciepła i dobra dużo więcej i mogłaby trochę nim Bob A panu już zostaje rola złego Złego nie ale ale choo-choo i tak dalej kogoś innego Byłem przez te lata fajterem Mówię Szczerze Że bardzo bym chciał żeby atmosfera w Polsce była inna ja się chętnie będę Ja bardzo chętnie kłócił mi się z Kaczyńskim oglądał twój Ale bez nienawiści znaczy bez tego bez polowań No ja chętnie się tego Ja nie mam sobie zaciekłość jakiś szczególny ale głód walki Tego Znaczy to się skończy jak Jak się przeniosę tam nie wiem gdzie ale dopiero Wtedy tak Nie no znaczy do ostatniego dnia Pan będzie chciał być na boisku a nie jako kibic na Wolałbym na Z piłką gorzej ale Tak długo jak długo Że o coś warto walczyć Trzeba