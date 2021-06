Donald Tusk byłby rozczarowany słowami prof. Mieńkowskiej-Norkienne

W mediach coraz częściej pojawiają się przecieki o rozważaniach Donalda Tuska na temat powrotu do polskiej polityki. Atmosferę dodatkowo podgrzewają wypowiedzi członków Platformy Obywatelskiej, którzy zachęcają swojego byłego lidera do ponownego zaangażowania się w sprawy partii. - Wszystko wskazuje na to, że uda mi się przekonać go do bardzo mocnego zaangażowania się na polskiej scenie politycznej - mówił Borys Budka. W programie "Newsroom WP" skomentowała to prof. Renata Mieńkowska-Norkiene. Politolog z Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że "pomysł z powrotem Donalda Tuska nie jest dobry". - Wyborcy Platformy Obywatelskiej oczekuje zupełnie nowej jakości - stwierdziła. - PO dużo lepiej wyszłaby na tym, gdyby Rafał Trzaskowski został jej szefem - oceniła prof. Mieńkowska-Norkiene.