Donald Trump znowu w Polsce? Zaproszenia zostały wysłane

Czy amerykański prezydent Donald Trump pojawi się na obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej? – Jest to prawdopodobne – mówił w Radiu Zet rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Odniósł się też do strajku nauczycieli i prezydenckich propozycji.

Jak ujawnił Spychalski, prezydent Andrzej Duda wybiera się w kolejną podróż do USA w czerwcu tego roku. W planach jest spotkanie z Donaldem Trumpem. Nieoficjalnie już wcześniej mówiło się, że amerykański prezydent może przyjechać na 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej – 1 września w Warszawie. Pytany o to w Radiu Zet rzecznik prezydenta uznał, że jest to "prawdopodobne”.