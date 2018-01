Donald Trump przeszedł badania lekarskie. Lekarz poinformował o jego stanie zdrowia

To były pierwsze badania Donalda Trumpa od chwili objęcia urzędu prezydenta USA, o których publicznie poinformowano. Biały Dom podkreśla, że przywódca Stanów Zjednoczonych nie ma obowiązku przechodzenia testów medycznych.



Szczegółowe informacje o stanie zdrowia Donalda Trumpa zostaną podane do wiadomości publicznej we wtorek. Lekarz prezydenta na specjalnej konferencji prasowej będzie odpowiadać na pytania dziennikarzy. Biały Dom podkreśla, że prezydenci USA nie mają obowiązku przechodzenia badań lekarskich.

Na początku stycznia w Stanach Zjednoczonych wyszła książka Michaela Wolffa "Fire and Fury", w której pojawia się teza, żeDonald Trump jest "umysłowo niezdolny" do pełnienia funkcji prezydenta. Ma się uważać za autorytet i jednocześnie brzydzić wiedzą. Z książki dowiadujemy się, że nie czyta ani nie robi notatek. Do tego szybko się nudzi i potrafi wyjść w środku spotkania, bo stracił zainteresowanie. Ma też mieć syndrom "ostatniego rozmówcy", czyli zgadzać z tym, z kim rozmawiał ostatnio.