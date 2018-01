Trump reaguje na oskarżenia z książki o nim. "Jestem geniuszem"

W piątek została opublikowana książka Michaela Wolffa "Fire and Fury: Inside the Trump White House", w której autor krytycznie ocenia działalność Donalda Trumpa. Prezydent USA odpowiedział na niektóre z pojawiających się w książce oskarżeń.



Jednym z zarzutów pojawiających się w publikacji jest brak przygotowania i zdolności Trumpa do pełnienia funkcji prezydenta. Tak twierdzi m.in. cytowany przez autora b. doradca strategiczny Białego Domu Steve Bannon, który stwierdza, że Trump jest "umysłowo niezdolny" do tego by zarządzać Białym Domem i swoimi podwładnymi.