Wbrew Trumpowi wydawca przyspiesza publikację książki obnażającej Biały Dom. Treść zaboli prezydenta

Adwokat Donalda Trumpa zażądał wstrzymania publikacji książki o pierwszym roku prezydentury. "Fire and Fury" obnaża niekompetencję i chaos w Białym Domu. W reakcji na pismo wydawca przyspieszył publikację. Tłumaczy to niesłychanym zainteresowaniem czytelników.

- Z powodu bezprecedensowego zainteresowania przyspieszamy termin sprzedaży wszystkich formatów "Fire and Fury" Michaela Wolffa na piątek, 5 stycznia – powiedział telewizji CNN rzecznik wydawnictwa Henry Holt. Wydawca tłumaczy skrócenie terminu publikacji z tym, że książka o "ogniu i furii wewnątrz Białego Domu" trafiła na pierwsze miejsce listy przedsprzedaży Amazona, a nie listem od prywatnego adwokata prezydenta.

Takich wątpliwości nie ma autor, który na Twitterze skomentował czterodniowe przyspieszenie terminu sprzedaży. "No to jedziemy. Jutro będzie można to kupić (i przeczytać). Dziękuję, Panie Prezydencie" – napisał Michael Wolff. Wydawnictwo nie będzie też czekać do poniedziałku z telewizyjną kampanią promocji książki.