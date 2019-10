Donald Trump przegrywa batalię sądową. Musi ujawnić zeznania podatkowe

Sąd federalny oddalił w poniedziałek pozew wniesiony przez prezydenta Donalda Trumpa. Polityk domagał się zablokowania wezwania prokuratury okręgowej Mannhatanu do ujawnienia przez Republikanina zeznań podatkowych z ostatnich 8 lat.



Adwokaci Trumpa złożyli wniosek w nowojorskiej prokuraturze we wrześniu. Śledczy zgodzili się nie egzekwować wezwania sądowego (które zmuszało prezydenta do ujawnienia zeznań podatkowych) do poniedziałku do godz. 13 czasu amerykańskiego.