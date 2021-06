Donald Trump o przegranych wyborach. "Zbrodnia stulecia".

- Wygraliśmy te wybory z ogromną przewagą. Ja to wiem, wy to wiecie i fake news media też to wiedzą - powiedział były prezydent USA. Jak dodał, uważa przegrane przez siebie wybory za "zbrodnię stulecia" i "hańbę". - Ze względu na "wszystkie złe rzeczy, które później się stały...ludzie giną na granicy - ocenił.