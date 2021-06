Facebook podjął decyzję. Konto Donalda Trumpa zablokowane do stycznia 2023 roku

W piątek Facebook ogłosił, że profil Donalda Trumpa zostanie zawieszony co najmniej do stycznia 2023 roku. - Biorąc pod uwagę powagę okoliczności, które doprowadziły do ​​zawieszenia konta pana Trumpa, uważamy, że jego działania stanowiły poważne naruszenie naszych zasad, co zasługuje na najwyższą karę dostępną w ramach naszego regulaminu - przekazał Nick Clegg, szef działu globalnego Facebooka.