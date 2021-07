"Don Stanislao". Śledztwa nie będzie. Jest decyzja sądu

"Żyjąc bowiem w demokratycznym państwie prawa, każdy obywatel ma prawo do tego, by wymiar sprawiedliwości funkcjonował co najmniej poprawnie" - napisał wówczas na swoim profilu na Twitterze Kohut. "Skoro zatem dochodzi do popełnienia przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, w interesie obywatela jest wszczęcie i prowadzenie postępowania w sprawie i przeciwko osobie, która naruszyła tenże interes" - podkreślił.