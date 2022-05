Domino ruszyło. Pierwszy kraj bankrutem przez wojnę w Ukrainie

Na Sri Lance od tygodni trwały antyrządowe protesty, których kumulacja doprowadziła w poniedziałek do dymisji premiera kraju. Pogłębiający się kryzys ekonomiczny - dodatkowo spotęgowany wojną - doprowadził do sytuacji, w której rezerwy walutowe kraju stopniały do 50 mln dolarów, spychając tym samym Sri Lankę na krawędź bankructwa.