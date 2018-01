Dominik Tarczyński znów zaszalał. Świadkowie lotu do Meksyku zdradzają, jak się zachowywał

Nie od dzisiaj wiadomo, że poseł PiS uwielbia egzotyczne podróże. Tym razem poleciał do Meksyku, ale jak się okazuje, przed wylotem urządzał sceny na lotnisku. "Robił wszystko, żeby odprawiono go jak VIP-a, bez kolejki" - zdradza "Faktowi" świadek wydarzenia. Komentarz Tarczyńskiego jest krótki i dosadny: "to bzdura".

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Poseł skomentował swoje zachowanie na lotnisku (eastnews, Fot: BARTEK SYTA/POLSKA PRESS)

Ale tym razem Tarczyński z partnerka poleciał do Meksyku. Wypad do Ameryki Środkowej zorganizował w Nowy Rok. Z tego faktu niezbyt zadowoleni byli jednak inni podróżujący.

"Lecieliśmy z Tarczyńskim i jego partnerką, zwaną przez posła 'Agą72', do Cancun" - wyjaśnia "Faktowi" świadek. "Poseł miał wykupione bilety w klasie ekonomicznej, ale robił wszystko, żeby odprawiono go jak VIP-a, bez kolejki. Naprzykrzał się nawet służbom chroniącym lotnisko" - opowiedział.

Poseł komentuje sytuację na lotnisku. "To bzdura"

Dominik Tarczyński sprawę zapamiętał jednak zgoła inaczej. "To bzdura! Byłem obrażany przez ludzi czekających obok. Część była pod wpływem alkoholu i nie podobała im się moja przynależność partyjna" - wyjaśnił.

Według jego relacji, opuścił kolejkę, żeby prosić o pomoc policję i straż lotniska.

Młody-gniewny z PiS. Słynie z ciętego języka - zobacz nagranie