Posłowie apelują o niestrzelanie w Sylwestra. Rada Tarczyńskiego najlepsza

Sylwester zbliża się wielkimi krokami, w związku z tym posłowie wystosowali apel do Polaków. – Nie strzelam w Sylwestra, nie odpalam fajerwerków, bo one powodują u zwierząt fizyczny ból i cierpienie – mówi Jolanta Szczypińska. Więcej do powiedzenia ma Dominik Tarczyński.

Jolanta Szczypińska i Dominik Tarczyński mają prośbę do Polaków (YouTube)

Kilkoro posłów zdecydowało się nagrać prośby o spokojne witanie Nowego Roku. Uważają, że to najlepsze, co można zrobić dla zwierząt. 31 grudnia nie wszyscy są wobec nich łaskawi, narażając je na przykre doznania. Wśród apelujących znaleźli się Jolanta Szczypińska i Dominik Tarczyński. Wypowiedź ostatniego jest najdłuższa ze wszystkich.

– Wiele zwierząt naprawdę traci życie ze względu na lęk, jest przerażonych – zaczyna poseł. – Także jeżeli chcecie zrobić coś dobrego dla zwierząt, proszę, nie używajcie fajerwerków. To nie jest najważniejsze, najważniejsze jest to, żebyśmy razem przebywali. Wystarczą takie małe konfetti w domu, a wiele zwierząt i stworzeń będzie zadowolonych. Zachęcam! – dodaje i szeroko uśmiecha się do kamery.