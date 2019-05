Dominik Tarczyński przerywa milczenie. Enigmatyczny wpis

Dominik Tarczyński od kilkunastu godzin przeżywa "5 minut" sławy. Dlaczego? Choć został wybrany, na razie nie zasiądzie w Europarlamencie - jego mandat jest zamrożony. Po długim milczeniu w końcu skomentował tę sytuację. Krótko.

To właśnie Dominikowi Tarczyńskiemu przypadł pechowy 52. mandat, który będzie przysługiwał Polsce dopiero po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jest posłem wybranym do PE, ale nie może wykonywać swojej funkcji do czasu finalizacji brexitu. O szczegółach informowali na poniedziałkowej konferencji prasowej przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej.