Dominik Tarczyński dostał prezent od Marka Suskiego. "Piękna robota!"

Marek Suski jest znany z plastycznego talentu. Poseł PiS postanowił wykorzystać swoje zdolności, by sprawić trochę radości swojemu partyjnemu koledze Dominikowi Tarczyńskiemu. Udało się.

"Nie wiem Marku co Cię zainspirowało do zrobienia takiego szkicu, ale piękna robota!" - napisał na Twitterze rozbawiony Tarczyński, prezentując rysunek Suskiego. Poseł PiS naszkicował na kartce wyjącego wilka.

Adresat prezentu jest nieprzypadkowy, bowiem rysunek nawiązuje do słynnych słów, które Tarczyński wypowiedział podczas ubiegłej kadencji Sejmu z mównicy. "Słychać wycie? Znakomicie" - zakończył jedno z przemówień, zwracając się do posłów opozycji, którzy przerywali jego wystąpienie buczeniem i gwizdami. Rymowany slogan często powtarzali później sympatycy PiS, a stwierdzenie Tarczyńskiego funkcjonuje w debacie publicznej do dziś.