Dom zakonny wojuje z księdzem. Domaga się jego eksmisji z klasztoru

Nie jest już salezjaninem. Mimo to ks. Michał Woźnicki mieszka i odprawia msze na terenie klasztoru przy ul. Wronieckiej w Poznaniu. Byli przełożeni domagają się w sądzie jego eksmisji.

Ks. Woźnicki został wydalony z Towarzystwa Salezjańskiego we wrześniu 2018 roku. Od tego czasu nie ma prawa do sprawowania sakramentów świętych ani mieszkania na terenie domu zakonnego Towarzystwa. Mimo wezwań przełożonych do opuszczenia lokalu, duchowny nie podporządkował się. Codziennie też odprawia mszę w swojej celi i relacjonuje ją na kanale YouTube.