Dom Polski we Lwowie. Wstyd za 20 mln

Co ciekawe, Marceniuk twierdzi, że na budowie – łącznie z materiałami – zainwestowano ok. 7 mln zł. – Jeśli dodać dług wobec pana, wychodzi na to, że całość kosztowała ok. 10 mln zł. – Tak. – Strona polska twierdzi, że poszło tu około 20 mln. To gdzie są pozostałe? – Nie mam pojęcia – mówi biznesmen. – Pieniądze utopili. A ja jestem kołem ratunkowym. Mam być ten "zły", żeby mogli powiedzieć, że to ja ukradłem.