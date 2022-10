Dolny Śląsk. Ciągnik przygniótł mężczyznę

W sobotę w województwie dolnośląskim doszło do niebezpiecznego zdarzenia - ciągnik rolniczy przewrócił się i przygniótł kierowcę. Strażakom udało się bezpiecznie wydostać mężczyznę. Poszkodowany był przytomny, doznał urazu nóg oraz miednicy. Zespół Ratownictwa Medycznego przetransportował go do szpitala.