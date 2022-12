Dogadają się z Tuskiem? "To jego kolejna wersja"

Donald Tusk w rozmowach ze współpracownikami przyznaje, że do końca stycznia chciałby porozumieć się z Polską 2050 ws. wspólnego startu w wyborach. Michał Wróblewski pytał o to w programie "Tłit" Michała Gramatykę, posła Polski 2050. - Rozmowy pomiędzy liderami trwają. Ostatnio Szymon Hołownia pojawił się na kongresie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Była merytoryczna dyskusja z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Szkoda, że nie odbyła się w gronie wszystkich liderów - mówił Michał Gramatyka. - Trzeba budować rozpoznawalność bloków, w jakich opozycja pójdzie do wyborów. To kolejna wersja, którą mówi Donald Tusk. Późnym latem z jego ust słyszałem, że nie dogadał się z Polską 2050 i innymi ugrupowaniami opozycyjnymi, w związku z czym PO wybory wygra sama. My nie zamykamy drogi przed szerokimi porozumieniami, choć z badań wynika, że większe szanse ma opozycja idąca w dwóch blokach, a kto wie czy takich lub większych szans nie ma opozycja idąc pod swoimi markami - dodał poseł Polski 2050.