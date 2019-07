Dodatkowe 1000 zł do emerytury jest możliwe

O finansowej przyszłości na emeryturze trzeba myśleć wiele lat do przodu, ale każdy moment jest dobry na oszczędzanie. Często wystarczą niewielkie kwoty, które odkładane sumiennie przez dłuższy czas urosną do całkiem pokaźnych sum.

(materiały partnera)

W lipcu 2019 r. ruszył nowy system emerytalny związany z wprowadzaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych, w skrócie PPK. To nowe rozwiązanie systemowe ma na celu zabezpieczenie finansowej przyszłości Polaków na emeryturach. W pierwszym okresie obejmie ono największe polskie przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników. Celem PPK jest objęcie ochroną wszystkich Polaków - także tych, którzy zarabiają najmniej. Dlatego wysokość składki podstawowej dopasowana będzie do możliwości konkretnego pracownika, który niejako z automatu zostaje zapisany do PPK przez pracodawcę, gdyż to na nim spoczywa ustawowy obowiązek zorganizowania nowego systemu oraz comiesięczne dokładanie do składek. Jeśli zarabiamy więcej, możemy zdecydować się na odprowadzanie 2% składki podstawowej i do 2% składki dobrowolnej, jeżeli natomiast zarabiamy mniej niż 1,2 najniższej krajowej, wówczas wpłacać będziemy wyłącznie 0,5% wynagrodzenia brutto. Poza naszą składką, comiesięczną wpłatę na nasze konto PPK odprowadzi pracodawca, który zasili je składką podstawową w wysokości 1,5%. Pracodawca może także zdecydować o odprowadzaniu składki dodatkowej, która jest dobrowolna i uznaniowa, jej wysokość może być uzależniona np. od stażu pracy. Ponadto możemy liczyć na dopłaty z budżetu państwa: na indywidualne konto każdego uczestnika PPK do PPK zostanie przekazane 250 zł opłaty powitalnej oraz corocznie 240 zł.

Twoja emerytura to także lepsza przyszłość Twoich wnuków

„Dziś wszyscy narzekają na niską emeryturę, ale wkrótce może być jeszcze gorzej. Obecnie jej wysokość wynosi ok. 50% ostatniej pensji, natomiast za 20–30 lat może spaść do zaledwie 20–30%. Środki wypłacane z programu PPK Pocztylion, będą w stanie wypełnić tę lukę finansową, dlatego warto pozostawać w nowym systemie przez wiele lat, gdyż wówczas przyniesie to najlepsze korzyści finansowe w postaci dodatku do emerytury” twierdzi prezes Pocztylion-Arka PTE S.A. Adam Gola.

Wszystkie składki PPK trafią na rodzaj prywatnego konta, ustawodawca przewiduje dość dużą swobodę w dysponowaniu zgromadzonymi na nim środkami. Można np. zawiesić wpłaty na dowolny okres, w razie poważnej choroby uczestnika lub członka rodziny wypłacić do 25% zaoszczędzonych środków jako bezzwrotne wsparcie. Istnieje możliwość warunkowego wykorzystania do 100% zgromadzonych oszczędności, jako pokrycie wkładu własnego do kredytu na zakup i budowę domu lub mieszkania, traktując PPK jako źródło nieoprocentowanej pożyczki.

Więcej informacji na temat korzyści dla pracowników należących do PPK można znaleźć na www.ppkpocztylion.pl.

Pocztylion-Arka PTE S.A. jest instytucją finansową obecną na polskim rynku od 1998 r. Do jej portfolio należy m.in. Otwarty Fundusz Emerytalny „Pocztylion” (utworzony w 1999 r.) oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny „Pocztylion Plus” (utworzony w 2012 r.). Towarzystwo specjalizuje się w zarządzaniu funduszami emerytalnymi i długoterminowym inwestowaniu środków na rynku kapitałowym w Polsce i za granicą. Zaufało mu ponad 550 tys. Klientów, których aktywa wynoszą ok. 3 mld zł.