Dodatek węglowy to "zwyczajna ściema"? Ostre słowa posła PSL

Solidny gospodarz zaopatrzył się w węgiel – powiedział niedawno polityk PiS Krzysztof Tchórzewski, który miał odwiedzić swoją rodzinną miejscowość. – Pan Krzysztof Tchórzewski jest z mojego regionu, regionu siedleckiego, dokładnie z Tchórzewa – 30 parę km ode mnie, i mam wrażenie, że pan Tchórzewski ostatni raz w swojej rodzinnej wsi był 30 parę lat temu – skomentował w programie "Tłit" WP Marek Sawicki z PSL-KP. – 30 lat temu rzeczywiście gospodarze w węgiel zaopatrywali się na ogół tuż po pierwszych zbiorach żniwnych (…) – dodał. – W tej chwili, póki co, nie słyszałem ani w Tchórzewie ani w Sawicach, żeby ludzie mieli zakupiony węgiel i zrobione zapasy wieloletnie, tak jak to bywało za czasów komuny – stwierdził. – Obecnie nie ma takiej sytuacji – dodawał. Podał przykład znajomego gospodarza. – I on niestety mówi, że nie ma co nawet jechać na Śląsk, bo po takiej cenie, w jakiej on tu go przywiezie, nikt tego węgla nie kupi. Wszyscy czekają na obiecany węgiel za 996 zł – mówił. Skomentował też kwestię wycofania się rządu z początkowej formy tzw. ustawy węglowej i wprowadzenia dodatku węglowego. – Nie mamy do czynienia z żadnym dodatkiem węglowym. To jest zwyczajna ściema. My mamy do czynienia z gwiazdką, którą tylko tym, którzy zarejestrowali piece jako kopciuchy, na Boże Narodzenie, na wigilię rząd chce dać 3 tysiące zł – ocenił Sawicki. Wskazał, że osoby które zainwestowały w zmianę źródła ciepła, na żadną pomoc ze strony rządu nie mogą liczyć. – Oni dla państwa nie istnieją. Istnieją tylko ci, którzy nic nie robią, czekają, aż samo się stanie. Więc pozostała ta grupa z piecami węglowymi, ta, która jest najbardziej konserwatywna, nie odpowiada na zapotrzebowania i wezwania klimatyczne i dziś rząd mówi: im trzeba zapłacić – uważa poseł.

