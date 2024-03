"Dobrze". Prof. Rychard ocenił ruch Dudy. Ale wyjaśnia jego prawdziwy powód

Zwołanie przez prezydenta Dudę Rady Bezpieczeństwa Narodowego to dobry pomysł - uważa prof. Andrzej Rychard. Jednak wyjazd polskiej delegacji do USA to w jego ocenie tylko "okazja" do tego działania. - Przyczyna jest za wschodnią granicą, a nie w Waszyngtonie - wyjaśnia socjolog.