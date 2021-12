Dobre wieści ws. szczepionek i mutacji Omikron? Ekspertka tłumaczy

Jak szybko będzie można zmodyfikować szczepionki, by działały na mutację Omikron? - pytana była w programie "Newsroom" WP prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie. - To jest właśnie ta cudowna technologia mRNA. Ona się odbywa w przysłowiowej probówce. Nie są do produkcji tych szczepionek potrzebne ani żadne hodowle komórkowe, ani zarodki, jak w przypadku wirusa grypy. To wszystko można bardzo szybko zmodyfikować i wytworzyć taki odcinek mRNA, który będzie już zawierał te zmiany występujące w nowych wariantach. I to właśnie zapowiada Moderna, która mówi, że po 60-90 dniach mogłaby już wprowadzić nowy wariant szczepionki do badań klinicznych - tłumaczyła ekspertka. - To jest najbardziej błyskawiczna odpowiedź, jaką do tej pory mogłyby zaoferować firmy zajmujące się produkcją szczepionek - podkreśliła.