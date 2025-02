"Do pokoju daleka droga". Hiszpania zdecydowanie ws. wojsk w Ukrainie

- Nikt nie rozważa wysłania wojsk na Ukrainę, ponieważ do pokoju jest jeszcze daleko - powiedział Albares w rozmowie z radiem Onda Cero, odnosząc się do konferencji bezpieczeństwa w Monachium, która zakończyła się w niedzielę.

Podczas rozmowy Albares podkreślił, że nie można dopuścić, by rosyjska agresja na Ukrainę została "nagrodzona", co mogłoby zachęcić inne państwa do podobnych działań. - Jestem przekonany, że Putin będzie nadal atakował i bombardował Ukrainę. Nie widzę więc obecnie pokoju na horyzoncie - dodał.